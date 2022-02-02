Вирусолог оценил опасность выявленного в России «стелс-омикрона»

Новые симптомы подвида BA.2 омикрон-штамма коронавируса не вызывают особенных опасений, но этот вариант вируса требует дальнейшего изучения и наблюдения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог Алексей Аграновский. Он оценил опасность так называемого стелс-омикрона и усомнился, что он распространится на всю Россию.

В Роспотребнадзоре заявили о появлении в России нового варианта омикрона ВА.2. Ранее стало известно, что его отличительными особенностями являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря вкуса и обоняния. Аграновский призвал не придавать слишком большого значения новой вариации омикрона, поскольку мутации этого штамма естественны.

Не думаю, что этот вариант быстро распространится и захватит всю Россию. Это примерно то же, что омикрон, и распространятся они примерно поровну. Да, там есть еще одна замена, новые аминокислоты, но все равно они почти идентичны. Это не новый штамм, не новый фенотип, так что бояться не нужно, повода для этого нет. Вирус все время меняется, возникновение таких подвариантов естественно Алексей Аграновский Вирусолог

Специалист также подчеркнул, что наличие новых отличительных симптомов у ВА.2 еще не проверено окончательно. Кроме того, они не являются особенно значимыми и опасными.

«Без обоняния вполне можно прожить пару недель, если это, конечно, правда, что кажется сомнительным. Ведь отличие от омикрона здесь ничтожно, так что очень странно наличие новых симптомов. Вот у самого омикрона, да, очень много замен, мутаций, они и вызвали изменения в свойствах коронавируса, он стал более заразным, менее патогенным. И это, действительно, важно. А на такие новые симптомы, как потеря обоняния и вкуса, пока можно просто не обращать внимания. Конечно, исследователям надо за этим следить, собирать данные, но обычным людям не стоит из-за этого переживать», — заключил вирусолог.

Роспотребнадзор внимательно отслеживает мутации омикрон-штамма коронавируса, в том числе линии BA.3 и BA.2, которые иначе называют «стелс-омикрон». Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.