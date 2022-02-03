Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море

В Баренцевом море в Мурманской области спасли четырех человек с получившего пробоину промыслового судна. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 3 февраля.

Судьба еще одного человека остается неизвестной.

По сведениям МЧС, людей нашли в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы. Четверо спасенных граждан находятся на скалах острова Зеленецкий.

Уточняется, что к месту происшествия направляется вертолет Ми-8.

В декабре 2021 года паром с пассажирами, направляющийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход.

Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно.

