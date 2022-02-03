Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Промысловое судно получило пробоину в Баренцевом море

В Баренцевом море в Мурманской области спасли четырех человек с получившего пробоину судна

Фото: Globallookpress.com

В Баренцевом море в Мурманской области спасли четырех человек с получившего пробоину промыслового судна. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 3 февраля.

Судьба еще одного человека остается неизвестной.

По сведениям МЧС, людей нашли в 20 километрах северо-восточнее села Дальние Зеленцы. Четверо спасенных граждан находятся на скалах острова Зеленецкий.

Уточняется, что к месту происшествия направляется вертолет Ми-8.

В декабре 2021 года паром с пассажирами, направляющийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход.

Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады
Путин поблагодарил Аргентину за регистрацию «Спутника V»
В ДНР рассказали об ожидаемых потерях Украины в случае наступления
Гражданин ЮАР приобрел фальшивые купюры и устроил шопинг в Подмосковье
Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет
Польша не дождалась транзита «Газпрома»
Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан
«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году
Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.