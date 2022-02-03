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Второклассник ударом ножа отправил в реанимацию избивавшего его мать россиянина

В Москве девятилетний школьник тяжело ранил ножом мужчину, избивавшего его мать

Фото: Globallookpress.com

В Москве девятилетний российский школьник ударил ножом обидчика матери. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 2 февраля в гости к матери второклассника пришел 36-летний мужчина. Между ними возникла ссора, тот начал избивать женщину. Увидевший это мальчик схватил на кухне нож, подошел к мужчине со спины и ударил его в область поясницы.

Пострадавший россиянин был отправлен в больницу. Его прооперировали, однако пострадавший получил сильное ранение почки. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. В дальнейшем будет принято соответствующее процессуальное решение.

В октябре 2019 года также стало известно, что в Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в больницу после того, как заступился за мать, которую избивал ее гражданский муж.

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Владимир Седов
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