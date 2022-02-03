Посольство России в США заявило о позитивном сигнале Госдепа

Посольство России назвало позитивным сигналом высказывание Госдепа США о необходимости реализовать Минские соглашения. Заявление опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве ждут от Вашингтона конкретных действий относительно Украины и считают основной задачей на данный момент заставить Киев выполнять свои обязательства. Дипломаты также осудили поставки американского оружия в страну. Они заявили, что это подталкивает реваншистов к военному урегулированию конфликта на юго-востоке.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Он также заявил о принципиальных подходах Москвы по вопросам обеспечения долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности России.