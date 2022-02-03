Вирусолог назвал причины повторного заражения омикрон-штаммом

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал причины повторного заражения омикрон-штаммом. Его слова передает радио Sputnik.

Вирусолог заявил, что этот штамм гораздо более заразный, чем остальные, поскольку он размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не опускается ниже. «Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен», — объяснил он, добавив, что это повышает риск повторного заражения, но в легкой форме.

«Я думаю, что через месяцы повторное заражение "омикроном" тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут», — предупредил Альтштейн.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков раскрыл основной путь заражения COVID-19. Он подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно. «Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — заявил Чумаков.

