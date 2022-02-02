Вирусолог раскрыл основной путь заражения COVID-19

COVID-19 легче проникнуть в организм через нос — это основной путь заражения инфекцией. Об этом заявил в беседе с URA.RU член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Вирусолог подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно. «Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — заявил Чумаков.

Он добавил, что в носу эпителий особенно чувствителен к COVID-19. По мнению вирусолога, люди, которые носят маски, не прикрывая нос, больше подвержены заражению.

С ним солидарен и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Специалист подтвердил, что через нос человеку легче заразиться коронавирусом, чем через другие пути.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что омикрон лучше размножается в верхних дыхательных путях, чем в легких, что снижает опасность коронавируса. Однако не стоит считать омикрон безвредным, так как он все равно способен поражать легкие и вызывать пневмонию — просто по сравнению с дельтой делает это реже, заметил вирусолог.