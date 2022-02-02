Вирусолог объяснил снижение опасности COVID-19

Омикрон лучше размножается в верхних дыхательных путях, чем в легких, что снижает опасность коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Однако не стоит считать омикрон безвредным, так как он все равно способен поражать легкие и вызывать пневмонию. Просто по сравнению с дельтой делает это реже, отметил вирусолог.

Чаще всего он вызывает симптомы, знакомые по простудным заболеваниям. «Если не поражаются легкие и если вирус не идет в другие органы, то заболевание пройдет относительно легко. Несколько дней у человека будет температура, такие симптомы, как кашель, боли в горле, насморк», — поделился Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань, но нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем.

Вирусолог Анатолий Альтштейн также отметил, что переболевшие COVID-19 люди и привитые менее восприимчивы к вирусу. Этим можно объяснить предусмотренные для них карантинные послабления.