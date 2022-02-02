Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог объяснил снижение опасности COVID-19

Вирусолог Альтштейн: омикрон хуже размножается в легких, что снижает его опасность

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Омикрон лучше размножается в верхних дыхательных путях, чем в легких, что снижает опасность коронавируса. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Однако не стоит считать омикрон безвредным, так как он все равно способен поражать легкие и вызывать пневмонию. Просто по сравнению с дельтой делает это реже, отметил вирусолог.

Чаще всего он вызывает симптомы, знакомые по простудным заболеваниям. «Если не поражаются легкие и если вирус не идет в другие органы, то заболевание пройдет относительно легко. Несколько дней у человека будет температура, такие симптомы, как кашель, боли в горле, насморк», — поделился Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань, но нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем.

Вирусолог Анатолий Альтштейн также отметил, что переболевшие COVID-19 люди и привитые менее восприимчивы к вирусу. Этим можно объяснить предусмотренные для них карантинные послабления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил слова Путина о предложениях США по гарантиям безопасности
Кремль заявил о непредсказуемости США в вопросе санкций против России
Курс рубля вырос после заявлений Кремля о санкциях США
В Узбекистане предложили полностью запретить TikTok
Доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении храпа
В российском регионе из-за коронавируса приостановили медосмотры
В Совфеде дали оценку перспективам переговоров по безопасности
Массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса в Троицке попала на видео
Раскрыты данные о безопасности лифтов в жилых домах России
Виторган ответил Шнурову на его шутку о сыне Собчак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.