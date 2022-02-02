Вирусолог объяснил послабления для привитых при контакте с больными COVID-19

Отсутствие необходимости переболевшим и привитым от COVID-19 уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным, скорее всего, связано с тем, что они менее восприимчивы к вирусу. Так в разговоре с «Лентой.ру» вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил послабления для части россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью РИА Новости о том, что контактным привитым и переболевшим COVID-19 не показана изоляция, если у них нет никаких симптомов. Она также назвала долю непривитых и ранее не болевших среди заразившихся омикроном — это 70 процентов случаев.

«Если переболели или вакцинировались, они менее восприимчивы к вирусу. Значит, считается, что, если они контактировали с таким человеком, вероятность того, что они получат вирус, и вирус будет размножаться и передастся дальше, снижена», — объяснил вирусолог.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил сокращение периода карантина с двух недель до семи дней тем, что с приходом омикрона сократился период болезни.

