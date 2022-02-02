Попова назвала долю непривитых среди заболевших омикрон-штаммом

Среди заразившихся коронавирусом россиян, у которых подтвержден омикрон-штамм, 70 процентов не были привиты и не болели ранее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Главный санитарный врач уточнила, что в ходе секвенирования образцов вируса в России обнаружили 13 487 случаев инфицирования омикрон-штаммом.

Попова подчеркнула, что заразившихся омикроном больше, чем число секвенированных образцов. «Секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, повторно заболевших коронавирусной инфекцией немного. В их число входят те, кто болел больше года назад и не вакцинировались после COVID-19.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла особенности заражения омикроном у вакцинированных. По ее словам, привитые чаще всего болеют около пяти-семи дней.