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Попова назвала долю непривитых среди заболевших омикрон-штаммом

Глава Роспотребнадзора Попова: 70% заболевших омикроном не были привиты и не болели ранее

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Среди заразившихся коронавирусом россиян, у которых подтвержден омикрон-штамм, 70 процентов не были привиты и не болели ранее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

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Главный санитарный врач уточнила, что в ходе секвенирования образцов вируса в России обнаружили 13 487 случаев инфицирования омикрон-штаммом.

Попова подчеркнула, что заразившихся омикроном больше, чем число секвенированных образцов. «Секвенирование проводится выборочно, но мы говорим о наблюдениях», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, повторно заболевших коронавирусной инфекцией немного. В их число входят те, кто болел больше года назад и не вакцинировались после COVID-19.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова раскрыла особенности заражения омикроном у вакцинированных. По ее словам, привитые чаще всего болеют около пяти-семи дней.

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Анастасия Шейкина
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