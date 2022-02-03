Большинство россиян отказались следить за курсом рубля

Изменения курса рубля не интересуют большинство россиян — отказались следить за динамикой российской валюты 63 процента опрошенных. Еще 36 процентов признались, что интересуются курсом, причем 15 процентов рассказали, что переживают и нервничают, когда рубль падает. Такие результаты продемонстрировало исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Более половины россиян (55 процентов) полагают, что укрепление рубля полезно для экономики. Обратного мнения придерживаются 15 процентов респондентов. В то же время 28 процентов участников опроса уверены, что изменения курса рубля на их жизнь не влияют, а 38 процентов замечают определенные перемены.

Самым частым ответом на вопрос, что оказывает решающее влияние на российскую валюту, опрошенные называли действия властей (43 процента). Вариант с обстоятельствами, на которые власти повлиять не могут, набрал только 35 процентов.

Что касается желательных действий со стороны властей, то 66 процентов считают, что те должны либо укреплять, либо удерживать рубль. Кроме того, 5 процентов хотели бы видеть снижение, а 4 процента уверены, что власти вообще не должны вмешиваться в установление курса рубля.

Более четверти респондентов (27 процентов) полагают, что в ближайшее время рубль еще упадет. Почти столько же (25 процентов) отметили, что не видят причин для изменений курса. Рост национальной валюты ожидают 18 процентов.

В ноябре 2020 года, когда проводилось предыдущее исследование, курс рубля интересовал 45 процентов опрошенных, не следили за ним 54 процента. Минимальным интерес к курсу был осенью 2019 года, когда за рублем не следили 66 процентов. Нынешний результат — второй с 2008 года. Доля равнодушных за все время никогда не опускалась ниже 50 процентов.

Опрос проведен 21-23 января в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, статистическая погрешность исследования не превышает 3,6 процента.

В четверг, 3 февраля, курс российской валюты по отношению к доллару и евро снижается по сравнению с закрытием предыдущего дня. По состоянию на 17:00 доллар торгуется на уровне 76,33 рубля, а евро — 87,71 рубля. Фондовый рынок также слабеет, индекс Мосбиржи с начала торговой сессии опустился на 2,17 процента, индекс РТС — на 2,21 процента.