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Большинство россиян отказались следить за курсом рубля

ФОМ: 63% россиян не интересуются изменениями курса рубля, нервничают по поводу падений 15%

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Изменения курса рубля не интересуют большинство россиян — отказались следить за динамикой российской валюты 63 процента опрошенных. Еще 36 процентов признались, что интересуются курсом, причем 15 процентов рассказали, что переживают и нервничают, когда рубль падает. Такие результаты продемонстрировало исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Более половины россиян (55 процентов) полагают, что укрепление рубля полезно для экономики. Обратного мнения придерживаются 15 процентов респондентов. В то же время 28 процентов участников опроса уверены, что изменения курса рубля на их жизнь не влияют, а 38 процентов замечают определенные перемены.

Самым частым ответом на вопрос, что оказывает решающее влияние на российскую валюту, опрошенные называли действия властей (43 процента). Вариант с обстоятельствами, на которые власти повлиять не могут, набрал только 35 процентов.

Курс доллара от TradingView

Что касается желательных действий со стороны властей, то 66 процентов считают, что те должны либо укреплять, либо удерживать рубль. Кроме того, 5 процентов хотели бы видеть снижение, а 4 процента уверены, что власти вообще не должны вмешиваться в установление курса рубля.

Более четверти респондентов (27 процентов) полагают, что в ближайшее время рубль еще упадет. Почти столько же (25 процентов) отметили, что не видят причин для изменений курса. Рост национальной валюты ожидают 18 процентов.

В ноябре 2020 года, когда проводилось предыдущее исследование, курс рубля интересовал 45 процентов опрошенных, не следили за ним 54 процента. Минимальным интерес к курсу был осенью 2019 года, когда за рублем не следили 66 процентов. Нынешний результат — второй с 2008 года. Доля равнодушных за все время никогда не опускалась ниже 50 процентов.

Опрос проведен 21-23 января в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, статистическая погрешность исследования не превышает 3,6 процента.

В четверг, 3 февраля, курс российской валюты по отношению к доллару и евро снижается по сравнению с закрытием предыдущего дня. По состоянию на 17:00 доллар торгуется на уровне 76,33 рубля, а евро — 87,71 рубля. Фондовый рынок также слабеет, индекс Мосбиржи с начала торговой сессии опустился на 2,17 процента, индекс РТС — на 2,21 процента.

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Платон Щукин
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