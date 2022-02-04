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Захарова призвала Запад к ответу о принципе неделимости безопасности

Захарова заявила, что Россия ждет от Запада ответа о принципах неделимости безопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва ждет от стран Запада четкого ответа по вопросу того, как они понимают принцип неделимости безопасности. С таким призывом к западным странам выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В зависимости от того, каким он [ответ] будет, определимся, есть ли пространство для предметного диалога», — заявила дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и стран НАТО по неделимости безопасности. Он подчеркнул, что ответ на его послание не должен занять много времени, так как речь идет о понимании, на основании которого государства альянса подписали соответствующие обязательства.

Неделимость безопасности — это один из принципов коллективной безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого.

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Виктория Кондратьева
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