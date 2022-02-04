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Украинского посла вызвали в МИД Израиля для выговора

Посла Украины вызвали в МИД Израиля после его замечаний в адрес министра иностранных дел

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в министерство иностранных дел страны. Ранее Корнийчук обвинил главу израильского МИД Яира Лапида в транслировании «российской пропаганды». Об инциденте сообщил «Обозреватель».

Посол Украины резко высказался в Facebook в адрес Лапида. Украинцу не понравилось, что глава МИД назвал ситуацию в отношениях между Россией и Украиной конфликтом, в то время как Киев настаивает на использовании термина «война». «Хочу напомнить господину министру, что это не конфликт — это война, которую Россия агрессивно и цинично ведет против Украины», — говорится в заявлении посольства.

Теперь за замечания в социальной сети Корнийчуку придется выслушать выговор в израильском МИД. Лапид также обозначил, что Тель-Авив не согласен с опасениями по поводу планов России о якобы вторжении на Украину. «На данный момент оценка такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война», — заявил он.

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Отношения Москвы и Киева окончательно испортились в 2014 году. После событий Евромайдана новые власти Украины отменили закон о региональных языках, который давал статус в том числе и русском языку. Из-за этих мер и антирусской риторики новых властей в восточных и центральных областях Украины начались гражданские противостояния, что в итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и восстанию в Донбассе. Киев считает эти события военной агрессией Москвы.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг наличие планов по захвату Донбасса. «Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — сообщил Залужный.

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Дмитрий Настасьев
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