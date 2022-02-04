Режиссер «Паразитов» перечислил лучшие фильмы 2021 года

Корейский режиссер Пон Джун-хо перечислил лучшие фильмы 2021 года. Об этом сообщает издание FILO.

Создатель «Паразитов» включил в список главных лент прошлого года «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Также он отметил картины «Сядь за руль моей машины», «Побег», «Закат», «Извините, мы вас не застали», «Митчеллы против машин» и «Событие».

Ранее агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Список главных шоу возглавил проект «Ванда/Вижн». В десятку также вошли сериалы «Убийства в одном здании», «Мейр из Исттауна», «Локи», «Хитрости», «Тед Лассо», «Неуязвимый», «Наследники», «The Beatles: Возвращение» и «Это грех».

Среди фильмов победу одержал «Человек-паук: Нет пути домой». Также были отмечены ленты «На высоте мечты», «Лето соула», «Свинья», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Райя и последний дракон», «Вестсайдская история», «Тихое место 2» и «Митчеллы против машин».