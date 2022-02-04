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Названы лучшие страны для путешествий на автомобиле

США, Испания и Италия стали лучшими странами для путешествующих на автомобилях туристов

Фото: Jose Rago / Unsplash

США, Италия и Испания названы лучшими странами, в которые иностранные туристы могут отправиться в автомобильное путешествие. Об этом стало известно из исследования онлайн-платформы для обучения водителей Zutobi.

Специалисты сервиса проанализировали ряд стран по всему миру по таким факторам, как безопасность и качество дорожного движения, а также стоимость аренды и транспортного топлива. Первое место рейтинга заняли США с 7,17 балла — от шоссе Тихоокеанского побережья до трассы 66 в стране проходят одни из лучших автомобильных дорог в мире. Помимо прочего, Соединенные Штаты также стали страной с самой низкой средней загруженностью трасс.

На второй строчке расположилась Италия с рейтингом 6,38 — направление идеально подходит для путешественников, ценящих культуру и кухню. Помимо большого количества примечательных автомобильных маршрутов от Доломитовых Альп до Амальфитанского побережья, страна получила высокие оценки за качество и безопасность дорог, а также за низкую среднюю стоимость аренды автомобиля и самое большое число достопримечательностей (215) на 100 тысяч человек.

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В тройке лидеров оказалась и Испания (6,34 балла). Путешественники могут насладиться великолепными пляжами, горными маршрутами, а также историческими городами, такими как Барселона и Мадрид. В стране зафиксирован низкий уровень пробок (14,4 процента), дешевый прокат автомобилей (27 долларов, или 2,1 тысячи рублей в день) и высокий показатель безопасности на дорогах (показатель смертности в результате дорожно-транспортных происшествий составляет 3,9 из расчета на 100 тысяч человек).

Также в рейтинг попали Португалия, Словения, Великобритания, Швейцария, Франция, Турция и Дания. Россия заняла 33-ю строчку с рейтингом 4,77 балла.

Ранее, в январе, были названы самые популярные направления для путешествий в 2022 году. Так, самым востребованным городом среди туристов стал Дубай. Вторым местом по популярности назван Лондон (Великобритания), на третьем месте разместился Канкун (Мексика).

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Дарья Рыбак
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