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Биолог назвала «сногсшибательной новостью» переход COVID-19 к новому носителю

Биолог Баранова назвала «сногсшибательной новостью» обнаружение коронавируса у оленей

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Северной Америке коронавирус нашли у оленей, рассказала в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Переход инфекции к этому новому носителю она назвала «сногсшибательной новостью».

В Северной Америке SARS-CoV-2 нашли у оленей. Это вообще-то сногсшибательная новость, потому что человек и олени очень далеки друг от друга. Формируются природные изоляты вирусов

Анча Барановабиолог
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Биолог призвала начать следить за тем, как SARS-CoV-2 ведет себя в природных очагах. По ее мнению, необходимо понять, какие популяции животных уже содержат вирус, и каким образом он в них мутирует.

Сейчас формируются природные изоляты вирусов, заметила биолог. «От мышей не скроешься. А это значит, что нам надо за ними следить, наладить обзоры, примерно как на чумных станциях. Пора начинать этим заниматься», — добавила Баранова.

Ранее стало известно, что власти Гонконга приостановили ввоз всех мелких домашних животных и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для эвтаназии около двух тысяч хомяков из-за доказательств, подтверждающих возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку.

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Анна Щербакова
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