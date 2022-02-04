Биолог назвала «сногсшибательной новостью» переход COVID-19 к новому носителю

В Северной Америке коронавирус нашли у оленей, рассказала в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. Переход инфекции к этому новому носителю она назвала «сногсшибательной новостью».

В Северной Америке SARS-CoV-2 нашли у оленей. Это вообще-то сногсшибательная новость, потому что человек и олени очень далеки друг от друга. Формируются природные изоляты вирусов Анча Баранова биолог

Биолог призвала начать следить за тем, как SARS-CoV-2 ведет себя в природных очагах. По ее мнению, необходимо понять, какие популяции животных уже содержат вирус, и каким образом он в них мутирует.

Сейчас формируются природные изоляты вирусов, заметила биолог. «От мышей не скроешься. А это значит, что нам надо за ними следить, наладить обзоры, примерно как на чумных станциях. Пора начинать этим заниматься», — добавила Баранова.

Ранее стало известно, что власти Гонконга приостановили ввоз всех мелких домашних животных и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для эвтаназии около двух тысяч хомяков из-за доказательств, подтверждающих возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку.