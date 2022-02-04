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ФСБ показала допрос помогавшей украинскому шпиону российской военнослужащей

Силовики обнародовали допрос российской военнослужащей, помогавшей украинскому шпиону

ФСБ показала видео допроса бывшей российской военнослужащей, которая помогала украинскому шпиону Константину Ширингу и была осуждена в июле 2021 года. Видео обнародовал Telegram-канал «Крыминформ».

На кадрах бывшая военнослужащая рассказывает, что украинский шпион — из Херсона, по званию — подполковник СБУ. Она уточняет, что у нее запрашивали любую информацию в максимально возможных объемах.

Ранее сообщались подробности по этому делу — украинского шпиона Константина Ширинга суд в Крыму приговорил к 12 годам лишения свободы. Осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал в ее удовлетворении.

По данным спецслужб, Ширинг входил в состав действовавшей в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Шпионам помогала российская военнослужащая — с 2017 по 2018 год она выдала им секретные сведения, к которым имела доступ на службе. За это ее обвинили в госизмене. В июле 2021 года злоумышленница была осуждена — ей дали восемь лет колонии с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Леонид Микуляк
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