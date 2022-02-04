В ФСБ рассказали о приговоре осужденному на 12 лет украинскому шпиону

В ФСБ рассказали подробности по делу украинского шпиона, которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы — по данным силовиков, осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но третий апелляционный суд общей юрисдикции отказал в ее удовлетворении. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 4 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчину признали виновным в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. Он не признал свою вину, настаивая, что его могли оговорить.

Речь идет о 61-летнем украинце Константине Ширинге. Сотрудники ФСБ в Крыму задержали его в апреле 2020 года. По данным спецслужб, он входил в состав действовавшей на полуострове группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Ее курировал начальник подразделения, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов. Украинцам помогала российская военнослужащая — согласно данным ФСБ, она с 2017-го по 2018 год выдала ГУР секретные сведения, к которым имела доступ на службе. За это ее обвинили в госизмене. В июле 2021 года злоумышленница была осуждена — ей дали восемь лет колонии с отсрочкой отбывания наказания на два года.