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Раскрыты даты визита президента Бразилии в Россию

Правительство Бразилии сообщило, что президент Болсонару посетит Россию 14-17 февраля
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Россию 14-17 февраля. Даты визита раскрыло правительство латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщала, что власти США оказывают давление на страну для отмены визита Болсонару в Россию, чтобы попытаться таким образом дипломатически изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. Сам Болсонару заявлял, что не намерен поднимать с ним этот вопрос.

О предстоящем визите в Россию Жаир Болсонару заявлял в начале декабря. Тогда он сказал, что принял приглашение президента Владимира Путина посетить Москву, и отметил, что это «радость и большая честь» для него. По его словам, эта поездка «открывает окно возможностей» для Бразилии.

Марина Совина
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