Раскрыты даты визита президента Бразилии в Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару посетит Россию 14-17 февраля. Даты визита раскрыло правительство латиноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщала, что власти США оказывают давление на страну для отмены визита Болсонару в Россию, чтобы попытаться таким образом дипломатически изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. Сам Болсонару заявлял, что не намерен поднимать с ним этот вопрос.

О предстоящем визите в Россию Жаир Болсонару заявлял в начале декабря. Тогда он сказал, что принял приглашение президента Владимира Путина посетить Москву, и отметил, что это «радость и большая честь» для него. По его словам, эта поездка «открывает окно возможностей» для Бразилии.