Трехчасовые переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа, завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам переговоров был подписан пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а лидеры приняли совместное заявление.

Ранее глава российского государства в ходе совместной встречи с Си Цзиньпинем заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер. По его словам, Китай и Россия договорились о взаимоподдержке. Президент добавил об отсутствии у него опасений, что китайские и российские спортсмены не смогут достойно выступить на олимпийских играх.

По итогам встречи главы государств положительно оценили отношения Пекина и Москвы. Путин подчеркнул, что Китай и РФ продолжают поддерживать друг друга. Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава КНР встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса.