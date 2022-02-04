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США предрекли Китаю проблемы из-за дестабилизации ситуации в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что дестабилизация ситуации в Европе вредит КНР
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге с журналистами предрекла возникновение проблем у Китая в случае продолжения дестабилизации ситуации в Европе. По ее словам, нынешние события вредят интересам Пекина, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что США поддерживают с Китаем контакты на высоком уровне. Также Псаки добавила, что страны обсуждают актуальную международную повестку дня и возникающие вызовы, в частности нынешнюю ситуацию вокруг Украины.

«Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру, — и в КНР должны понимать это», — заявила она.

Ранее Россия и Китай в совместном заявлении призвали США прекратить эскалацию мировой напряженности и отказаться от планов размещения ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Главы обеих стран считают, что такие меры, вкупе с денонсацией международных договоров об ограничении наступательных ракетных вооружений, негативно сказываются на международной безопасности.

Марина Совина
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