Россия и Китай призвали США прекратить эскалацию мировой напряженности

Россия и Китай в совместном заявлении призвали США прекратить эскалацию мировой напряженности и отказаться от планов размещения ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Документ опубликован на официальном сайте президента России.

В заявлении упоминается про деятельность США в области военно-биологических исследований и планы по размещению ракет малой и средней дальности в Европе и АТР. Лидеры стран считают, что такие меры, вкупе с денонсацией международных договоров об ограничении наступательных ракетных вооружений, негативно сказываются на международной безопасности.

Также страны призвали США ускорить ликвидацию запасов химического оружия, часть которого до сих пор остается в распоряжении американской армии.

Ранее стало известно, что американская сторона готова обсуждать с Москвой механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше. Отмечается, что в случае размещения на базах противоракетного щита НАТО в Восточной Европе указанные ракеты могут достигать территории России.

