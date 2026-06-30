Россиянка описала 12-часовую задержку рейса до Армении словами «каждый час переносят»

Россияне на 12 часов застряли в аэропорту из-за задержки рейса до Еревана

Россиянка описала 12-часовую задержку рейса из московского аэропорта Домодедово до Еревана (Армения) словами «каждый час переносят». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам пассажирки, рейс продолжают переносить на 1-1,5 часа. «В 4:30 нам объяснили, что самолет приземлился в Шереметьево и, как только откроют аэропорт, он прибудет в Домодедово. Но сейчас уже 9:33, и каждый час просто продлевают с комментарием: "В связи с подготовкой воздушного судна ваш рейс переносится". Это говорят уже часов десять», — объяснила она.

По словам девушки, из аэропорта не отправляют рейсы последние несколько часов. При этом пассажирам рейса до Еревана, которые застряли в Домодедово, предоставили питание.

Ранее соотечественники застряли в российском аэропорту и попали на видео. Туристы должны были отправиться бортом «Уральских авиалиний» из Татарстана в Турцию.

