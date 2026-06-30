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Силовые структуры
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10:53, 30 июня 2026Силовые структуры

Решившей скрыть преступление с помощью Rolls-Royce российской блогерше утвердили обвинение

Прокуратура утвердила обвинение Лизе Миллер в отмывании денег
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @kto_takaya

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 36-летней блогерши Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта), которая хотела отмыть деньги через покупку автомобиля Rolls-Royce Cullinan за 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Она обвиняется по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Все материалы направлены в Симоновский районный суд. Батюта заочно арестована.

По данным правоохранителей, в период с декабря 2020 года по апрель 2024 для придания видимости правомерного владения и распоряжения денежными средствами, которые она получила из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, женщина решила легализовать более 76 миллионов рублей. Она оплатила часть стоимости элитного автомобиля в размере 3,7 миллиона рублей, внесла частичную оплату стоимости квартиры в Абу-Даби ОАЭ на сумму более 44,3 миллиона рублей и более 28,3 миллиона рублей перевела на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юридического лица.
 
Ранее сообщалось, что Батюта уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело. Она объявлена в розыск, так как проживает в Дубае.

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