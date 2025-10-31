Силовые структуры
17:33, 31 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

Блогер Лиза Миллер уклонилась от уплаты налогов на 130 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @kto_takaya

Блогер Лиза Миллер уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2020 года по 2022 год Елизавета Батюта, известная как Лиза Миллер, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Для видимости правомерного пользования средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.

На данный момент Батюта находится за пределами Российской Федерации. Следователи планируют заочно ей предъявить обвинение и объявить в розыск.

Ранее сообщалось, что блогер Лиза Миллер попала под уголовное дело в России.

