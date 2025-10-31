Силовые структуры
17:25, 31 октября 2025Силовые структуры

Блогерша Лиза Миллер попала под уголовное дело в России

СК возбудил дело в отношении блогерши Лизы Миллер за легализацию денег
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В отношении блогерши Лизы Миллер (наст. имя — Елизавета Батюта) возбудили уголовное дело за легализацию денежных средств в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Девушку подозревают в преступлении по части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, 2020-2022 годы блогерша не выплатила налоги на сумму более 130 миллионов рублей, часть из этой суммы она легализовала. Девушка находится за пределами страны.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку.

