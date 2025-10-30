В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

В Екатеринбурге осудили бывшего полицейского за рекордную взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Как установил суд, бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Свердловской области Андрей Дьяков оказывал покровительство бизнесменам, которые незаконно возвращали налог на добавленную стоимость (НДС) из государственного бюджета. За это он получил 17 миллионов рублей от предпринимателя и еще 200 миллионов рублей от владельца компании «ТТК-Екатеринбург».

После признания вины бывший полицейский начал сотрудничать со следствием.

Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, а также лишил специального звания и права занимать должности в органах местного самоуправления.

