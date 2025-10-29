Сотрудник полиции организовал заработок на российских паспортах

В Екатеринбурге возбудили дело против полицейского за незаконную миграцию

В Екатеринбурге возбудили дело в отношении полицейского за незаконную миграцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году сотрудник полиции по вопросам миграции Елена Ивакина, а также Павел Шумаков и Фатхулло Файзуллоева за денежное вознаграждение подавали в МВД России по Свердловской области фиктивные заявления о приеме в гражданство РФ иностранных граждан. Таким образом они поставили на учет более 20 человек.

Преступление выявили в ходе комплекса мероприятий, проведенных военными следователями совместно с сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе.