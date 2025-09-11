Силовые структуры
10:24, 11 сентября 2025Силовые структуры

Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов провели более 60 обысков в рамках расследования дела о легализации мигрантов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД России.

Обыки прошли по местам жительства фигурантов, а также в офисах подконтрольных фирм. Всего по делу задержаны десять человек, среди них — руководство крупной консалтинговой компании «Лидер Консалт».

Их уже допросили. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее сообщалось об обысках в «Лидер Консалт».

