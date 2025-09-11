Более 60 обысков провели по делу о незаконной миграции в российском городе

Сотрудники правоохранительных органов провели более 60 обысков в рамках расследования дела о легализации мигрантов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД России.
Обыки прошли по местам жительства фигурантов, а также в офисах подконтрольных фирм. Всего по делу задержаны десять человек, среди них — руководство крупной консалтинговой компании «Лидер Консалт».
Их уже допросили. В ближайшее время им предъявят обвинение.
Ранее сообщалось об обысках в «Лидер Консалт».