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10:40, 30 июня 2026Россия

Губернатор Подмосковья показал разрушенный при массированной атаке ВСУ дом

Губернатор Подмосковья Воробьев опубликовал фотографии с последствиями атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал кадры с последствиями массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фотографии он опубликовал в Telegram.

На одном из снимков видно разрушенный частный дом, над которым поднимается дым. Также запечатлена работа экстренных служб.

Где именно сделаны снимки не уточняется. Однако Воробьев сообщал, что в Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Спасатели извлекли из-под завалов четверых человек, в том числе шестимесячного ребенка. Младенца спасти не удалось. Трое пострадавших госпитализированы.

Кроме того, фрагменты беспилотника повредили административное здание в Дубне. Также дрон рухнул на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа.

Всего, по данным губернатора, в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили в Подмосковье атаку 60 беспилотников.

Ранее стало известно, что в городе Льгов Курской области в результате ударов беспилотников ВСУ загорелись емкости на автозаправочной станции. Повреждения получил забор, фасад и остекление здания.

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