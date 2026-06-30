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09:46, 30 июня 2026Россия

В российском регионе емкости на автозаправке загорелись из-за ударов беспилотников ВСУ

Губернатор Хинштейн: В курском Льгове емкости на автозаправке загорелись из-за атаки ВСУ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Льгов Курской области емкости на автозаправочной станции (АЗС) загорелись из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн в «Максе».

Он отметил, что также оказались повреждены забор, фасад, остекление здания автозаправки.

Хинштейн уточнил, что за сутки в Курской области удалось уничтожить 87 украинских дронов. За этот же период было зафиксировано 60 артиллерийских обстрелов.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Минобороны рассказали, что всего в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 419 украинских дронов. Атакам подверглись Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.

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