ВС России нанесли удар авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах

ВС России нанесли удар ФАБ по ТЭЦ в Сумах

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по теплоэлектростанции в Сумах. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Украинские мониторы сообщают о прилетах ФАБов по ТЭЦ в Сумах», — сказано в публикации.

Подробности не сообщаются. К материалу прикреплены фотографии столба дыма, поднявшегося от удара. В 9:25 (по московскому времени) украинский Telegram-канал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило перебросить в Краснополье Сумской области до 50 мужчин предпенсионного возраста. Кроме того, набор производили из числа ограниченно годных украинцев.

В начале июня военный блогер Борис Рожин высмеял утверждение президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии успехов у российских войск в Сумской области. «Потеря населенных пунктов и территории, а также продвижение ВС РФ к Сумам теперь называются "нет успехов"», — сыронизировал он.