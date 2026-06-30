ТАСС: Командование ВСУ перебросило под Сумы до 50 мобилизованных предпенсионеров

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило перебросить в Краснополье Сумской области до 50 мужчин предпенсионного возраста, которые совсем недавно были мобилизованы. Об этом журналистам ТАСС рассказали источники в российских силовых структурах.

Как уточняется, в Краснополье отправлены до 50 украинских военных, которые входят в состав 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Из мониторинга публикаций, сделанных родственниками солдат подразделения, следует, что «пополнение» бригады теробороны осуществили за счет мужчин предпенсионного возраста.

Кроме того, набор производили из числа ограниченно годных украинцев.

Ранее родные пропавших без вести и пленных бойцов ВСУ вышли на митинги. На плакатах было написано множество украинских соединений: 150-я механизированная бригада, десантники из 106-й и морпехи из 37-й бригад, скандально известный 425-го штурмовой полк «Скала» и другие.

