РИА Новости: Родные пропавших военных ВСУ вышли на митинги

Родные пропавших без вести и пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги на Западной Украине. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур утверждает, что на плакатах родственников украинских военных запечатлено множество соединений ВСУ: 150-я механизированная бригада, десантники из 106-й и морпехи из 37-й бригад, а также 425-ый штурмовой полк «Скала» и другие.

Ранее стало известно, что семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Протестующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы