Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:54, 30 июня 2026Бывший СССР

Родные пропавших военных ВСУ вышли на митинги

РИА Новости: Родные пропавших военных ВСУ вышли на митинги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Родные пропавших без вести и пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги на Западной Украине. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур утверждает, что на плакатах родственников украинских военных запечатлено множество соединений ВСУ: 150-я механизированная бригада, десантники из 106-й и морпехи из 37-й бригад, а также 425-ый штурмовой полк «Скала» и другие.

Ранее стало известно, что семьи солдат ВСУ, числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Протестующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Германии раскрыл позицию США по Украине после встречи с Рубио

    Устойчивость мира между США и Ираном оценили

    Пленный ВСУ рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров

    Россиян предупредили об отключении входа через Apple ID и Google

    Российский техник раскрыл одну хитрость ВСУ

    Киркоров заплатит почти 80 тысяч долларов в казну США

    Предшественник Каллас дал важный совет Европе

    Российский регион превратился в подводное царство

    Каллас назвала главную задачу Евросоюза

    В России назвали один способ выжить для Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok