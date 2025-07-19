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21:27, 18 июля 2025Бывший СССР

Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый митинг в Киеве

Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый митинг в Киеве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На майдане Независимости в Киеве семьи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), числящихся пропавшими без вести, устроили массовый митинг. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат», — говорится в сообщении.

Митингующие заявили, что они не получают положенной им помощи. Некоторые выплаты либо приходят с опозданием, либо не приходят вообще. Кроме того, члены семей военнослужащих отметили, что для получения выплат необходимо месяцами собирать различные документы.

Ранее появилось видео с камер наблюдения в украинском крематории, на котором запечатлено, как сжигают переданные Россией тела военнослужащих ВСУ. На такие меры украинская сторона идет для того, чтобы не выплачивать родственникам погибших бойцов компенсацию.

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