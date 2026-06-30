Rocket Lab купит Iridium

Компания Rocket Lab купит спутникового оператора Iridium

Компания Rocket Lab купит спутникового оператора Iridium, сообщает SpaceNews.

О сделке на общую сумму около 8 миллиардов долларов американские компании объявили вчера, 29 июня. Закрытие сделки ожидается в середине 2027 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Издание отмечает, что в настоящее время Iridium управляет группировкой из 66 спутников, включая 14 резервных космических аппаратов, которые предоставляют услуги связи, используя L-диапазон частот. Портал пишет, что сделка позволит Rocket Lab выйти на рынок спутниковых услуг связи.

В ноябре 2025-го издание сообщило, что Rocket Lab перенесла первый запуск многоразовой средней ракеты Neutron.

В мае портал рассказал, что Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.