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10:38, 30 июня 2026Наука и техника

Rocket Lab купит Iridium

Компания Rocket Lab купит спутникового оператора Iridium
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Phil Walter / Getty Images

Компания Rocket Lab купит спутникового оператора Iridium, сообщает SpaceNews.

О сделке на общую сумму около 8 миллиардов долларов американские компании объявили вчера, 29 июня. Закрытие сделки ожидается в середине 2027 года после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

Издание отмечает, что в настоящее время Iridium управляет группировкой из 66 спутников, включая 14 резервных космических аппаратов, которые предоставляют услуги связи, используя L-диапазон частот. Портал пишет, что сделка позволит Rocket Lab выйти на рынок спутниковых услуг связи.

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В ноябре 2025-го издание сообщило, что Rocket Lab перенесла первый запуск многоразовой средней ракеты Neutron.

В мае портал рассказал, что Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.

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