Rocket Lab сосредоточится на производстве военных спутников

Компания Rocket Lab сосредоточится на производстве спутников для Пентагона

Американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что планируемое приобретение Rocket Lab за 275 миллионов долларов поставщика спутниковой нагрузки Geost станет последним шагом на пути к ее превращению в одного из ведущих производителей космических аппаратов для Пентагона.

Издание напоминает, что с 2020 года Rocket Lab приобрела четыре компании, обеспечивающие доступ к наиболее важным технологиям спутникостроения: Sinclair Interplanetary (спутниковое оборудование), Advanced Solutions (разработчик программного обеспечения и систем наведения), Planetary Systems (системы спутникового разделения) и SolAero Holdings (космические солнечные панели). В настоящее время Rocket Lab находится в процессе приобретения обанкротившегося производителя оптических терминалов спутников связи Mynaric.

По словам главы Rocket Lab Питера Бека, возглавляемая им компания не контролирует всю цепочку поставок компонентов для военных спутников, однако управляет «большой частью высокорисковых товаров, которые вызывали проблемы в прошлом». Руководитель добавил, что сделка по Geost не станет последней для Rocket Lab.

Ранее издание заметило, что американская компания Rocket Lab рассматривает покупку германского производителя спутниковых лазерных терминалов Mynaric в качестве возможности выйти на европейский рынок.