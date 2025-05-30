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15:55, 30 мая 2025Наука и техника

Rocket Lab сосредоточится на производстве военных спутников

Компания Rocket Lab сосредоточится на производстве спутников для Пентагона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rocket Lab

Американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что планируемое приобретение Rocket Lab за 275 миллионов долларов поставщика спутниковой нагрузки Geost станет последним шагом на пути к ее превращению в одного из ведущих производителей космических аппаратов для Пентагона.

Издание напоминает, что с 2020 года Rocket Lab приобрела четыре компании, обеспечивающие доступ к наиболее важным технологиям спутникостроения: Sinclair Interplanetary (спутниковое оборудование), Advanced Solutions (разработчик программного обеспечения и систем наведения), Planetary Systems (системы спутникового разделения) и SolAero Holdings (космические солнечные панели). В настоящее время Rocket Lab находится в процессе приобретения обанкротившегося производителя оптических терминалов спутников связи Mynaric.

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По словам главы Rocket Lab Питера Бека, возглавляемая им компания не контролирует всю цепочку поставок компонентов для военных спутников, однако управляет «большой частью высокорисковых товаров, которые вызывали проблемы в прошлом». Руководитель добавил, что сделка по Geost не станет последней для Rocket Lab.

Ранее издание заметило, что американская компания Rocket Lab рассматривает покупку германского производителя спутниковых лазерных терминалов Mynaric в качестве возможности выйти на европейский рынок.

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