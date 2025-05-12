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16:06, 12 мая 2025Наука и техника

Rocket Lab купит германскую компанию Mynaric и выйдет на рынок Европы

SpaceNews: Rocket Lab купит компанию Mynaric и выйдет на рынок Европы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com

Американская компания Rocket Lab рассматривает покупку германского производителя спутниковых лазерных терминалов Mynaric в качестве возможности выйти на европейский рынок. Об этом со ссылкой на гендиректора Rocket Lab Питера Бека сообщает издание SpaceNews.

По словам руководителя, сделка о приобретении Mynaric «продвигается успешно» и будет завершена до конца этого года. Покупка проходящего банкротство немецкого стартапа обойдется Rocket Lab не менее чем в 75 миллионов долларов.

«Для нас это захватывающая возможность расширения [целевого рынка], потому что обычно очень, очень сложно участвовать в этих крупных европейских программах, если у вас нет там присутствия», — сказал Бек.

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Гендиректор заметил, что Rocket Lab планирует предлагать терминалы Mynaric своим клиентам, а также будет устанавливать их на спутники собственного производства. В американской компании не исключили развертывание собственного мегасозвездия спутников.

В марте издание сообщило, что Rocket Lab успешно запустила финальную группу французских спутников Kinéis.

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