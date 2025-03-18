Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:31, 18 марта 2025Наука и техника

Rocket Lab запустила финальную группу французских спутников Kinéis

SpaceNews: Rocket Lab запустила финальную группу французских спутников Kinéis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Business Wire / AP

Американская компания Rocket Lab успешно запустила финальную группу французских спутников Kinéis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пять космических аппаратов были выведены носителем на солнечно-синхронную орбиту высотой 650 километров. К коммерческому использованию спутников после летных испытаний планируется приступить 1 июня.

В январе издание сообщило, что компания Rocket Lab запустит французские спутники интернета вещей Kinéis.

В настоящее время группировка Kinéis насчитывает 25 спутников. По итогам 2026 года французская компания планирует получить выручку 20 миллионов евро и в течение следующих восьми лет нарастить ее до 100 миллионов.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    В «Кофемании» начали продавать чай без заварки за 800 рублей

    Трамп решил изменить санкционный режим

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше