Наука и техника
11:47, 12 ноября 2025Наука и техника

Rocket Lab перенесла первый запуск ракеты Neutron

Компания Rocket Lab перенесла на 2026 год первый запуск ракеты Neutron
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: Rocket Lab

Компания Rocket Lab перенесла первый запуск многоразовой средней ракеты Neutron. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Вместо конца 2025-го старт Neutron может состояться в первой четверти 2026 года. Запуск перспективного носителя планируется провести с площадки Уоллопс в штате Вирджиния (США).

В Rocket Lab не рассказали о причинах переноса запуска ракеты, однако ее гендиректор Питер Бек заметил, что компания тщательно подходит к подготовке Neutron к первому пуску.

В сентябре издание Defense News написало, что Rocket Lab представила пусковую площадку для запуска перспективной средней ракеты Neutron.

В мае SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.

