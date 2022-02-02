США заявили о готовности обсуждать неразмещение ракет в Восточной Европе

Американская сторона готова обсуждать с Москвой механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше. Об этом сообщается в письменном ответе США на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе, опубликованном изданием El Pais.

Издание отмечает, что в случае размещения на базах противоракетного щита НАТО в Восточной Европе указанные ракеты могли достичь территории России при запуске. При этом Вашингтон потребовал от Москвы зеркальных мер в отношении двух ракетных баз наземного базирования по своему выбору на территории России.

В рамках ответа на российские предложения США также заявили, что готовы начать двусторонние переговоры по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

Ранее сообщалось, что в тексте американского документа США предлагают России немедленно начать обсуждение договоренностей на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем.