Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США предложили России немедленно обсудить новый договор по сокращению вооружений

El Pais: США предлагают России немедленно начать обсуждения договора на смену СНВ-3

Фото: US Army / globallookpress.com

США предлагают России немедленно начать обсуждение договоренностей на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем. Об этом говорится в тексте ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованном испанской газетой El Pais.

В рамках этого диалога также предлагают обсуждать тактическое ядерное оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Испанская газета опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
В Госдуме попросили главу МВД ускорить выдачу справок врачам
Чемпионка США назвала двух любимых российских фигуристок
Россиянам разрешат платить налоги по-новому
США предложили России немедленно обсудить новый договор по сокращению вооружений
Житель Подмосковья с пистолетом пытался украсть из магазина растворимый кофе
Украина провела учения недалеко от границы с Крымом
Совбез ООН назвали площадкой для пиара России и США
Российскую медсестру поймали на создании фальшивых COVID-сертификатов
Россияне нашли альтернативу квартирам в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.