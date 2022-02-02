США предложили России немедленно обсудить новый договор по сокращению вооружений

США предлагают России немедленно начать обсуждение договоренностей на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем. Об этом говорится в тексте ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, опубликованном испанской газетой El Pais.

В рамках этого диалога также предлагают обсуждать тактическое ядерное оружие.