В Госдепе отказались привести доказательства фабрикации видео об Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения». Об этом сообщает ТАСС.

Информация о фабрикации принадлежит разведке, заявил Прайс в ответ на просьбу журналиста пояснить, на чем основаны такие заявления. «Источником этого являются... разведданные, которые мы рассекретили», — сказал он.

Затем журналист попросил в сообщить, где находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал... Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — добавил Прайс.