Пентагон заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.

«Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», — заявил он.

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия якобы планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. Информацию приводят со ссылкой не названных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США. При этом издания признают, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.