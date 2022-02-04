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Один из крупнейших сервисов бронирования жилья прекратит работу в России

Сервис бронирования Hotels.com прекратит работу в России с 31 марта

Фото: Pixabay

Один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com 31 марта 2022 года прекратит работу в России, бронирования от отечественных пользователей после этой даты не принимаются, следует из заявления компании. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в сообщении сервиса, которое он разослал своим пользователям.

Также указано, что туристы, забронировавшие объекты размещения до этой даты, смогут завершить свое проживание. Изменения в существующие заказы можно внести до 31 марта в личном кабинете на сайте или с помощью мобильного приложения. Отдельно подчеркивается, что с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные бонусные штампы и сутки.

Hotels.com входит в американский туристический холдинг Expedia Group. В группе компаний также состоят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма RentalCars, Travelocity, Orbitz, а также Trivago.

Ранее в январе стало известно, что сервис по бронированию жилья в путешествиях Booking.com выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Отмечается, что 31 января суд отклонил апелляционную жалобу сервиса на штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России из-за злоупотребления доминирующим положением на отечественном рынке.

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Валентина Процкова
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