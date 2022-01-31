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В Booking.com разочаровались из-за штрафа в 1,3 миллиарда рублей

Сервис Booking.com выплатит штраф в 1,3 млрд руб. в установленный срок

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Сервис по бронированию жилья в путешествиях Booking.com выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей в установленный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы сервиса.

При этом представители компании подчеркнули, что остались разочарованы решением Девятого арбитражного апелляционного суда, который отклонил жалобу по штрафу.

«Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия», — отметили в Booking.com.

31 января суд отклонил апелляционную жалобу сервиса на штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России из-за злоупотребления доминирующим положением на отечественном рынке.

Ранее в январе сообщалось, что глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко планирует обратиться в ФАС из-за новых ограничений, которые ввел сервис Booking.com при бронировании отдыха в регионе. Речь идет о введенных сервисом несколько лет назад правилах — пользователям сети запретили писать отзывы о пребывании в гостинице в комментариях.

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Мария Гейн
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