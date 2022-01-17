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Крым обратится в ФАС из-за новых ограничений Booking

Минкурортов Крыма обратится в ФАС из-за новых ограничений, которые ввел сервис Booking.com

Фото: Shutterstock

Глава Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за новых ограничений, которые ввел сервис Booking.com при бронировании отдыха в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют», — заявил глава Минкурортов республики. При этом Волченко отметил, что в ведомстве многократно обращались к руководству онлайн-платформы с просьбой о снятии ограничений, однако каждый раз «получали невразумительные ответы».

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Уточняется, что речь идет о введенных сервисом несколько лет назад ограничениях — пользователям сети запретили писать отзывы о пребывании в гостинице в комментариях. Кроме того, путешественники могут забронировать места в отелях полуострова только при указании, что поездка является деловой, а не туристической.

В середине января 2022 года Booking.com расширил список ограничений — теперь клиентам разрешено бронировать номер только на одного человека. Также сервис ограничил доступ к контактам средств размещения.

Ранее в декабре 2021 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко допустил, что в будущем в России появится отечественный аналог международного сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Чернышенко подчеркнул, что Россия захотела создать новую туристическую инфраструктуру и вывести внутренний туризм на новый уровень.

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Валентина Процкова
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