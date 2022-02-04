Женщина рассказала о заработке более 150 тысяч рублей в месяц на объятьях

Жительница Лондона, Великобритания, обнимает людей и зарабатывает на этом более 1500 фунтов стерлингов (156 тысяч рублей) в месяц. Ее историю публикует Metro.

30-летняя Кристиина Линк называет себя профессиональной обнимательницей. Она предлагает свои услуги тем, кто чувствует себя одиноким и изолированным. Услуги Линк включают в себя держание за руки, поглаживание волос и объятия до трех часов за раз — стоимость каждого сеанса составляет до 170 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей).

Женщина рассказала, что ее деятельность началось в 2019 году. Тогда она пережила расставание и пыталась справиться с ощущением одиночества. «Во время объятий выделяется гормон любви, окситоцин, который, как известно, помогает справиться с одиночеством, тревогой и депрессией. Исследования показывают, что для его выработки необходимо, чтобы объятия длились не менее 20 секунд, но обычно люди обнимаются всего несколько секунд, поэтому они никогда не испытывают полного эффекта», — объяснила Линк.

Британка отметила, что во время пандемии спрос на ее услуги значительно вырос — людям не хватало общения и живого присутствия другого человека рядом. К Линк также обращаются люди, которые стесняются или боятся физического контакта с другими. Еще одна категория клиентов — уставшие и испытывающие стресс после работы.

В процессе работы британка сталкивается с тем, что зачастую клиенты начинают к ней привязываться и испытывать романтические чувства, поэтому ей приходится быть осторожной и четко объяснять правила взаимодействия. Она добавила, что ее цель — сделать объятья доступными для каждого, поэтому она часто делает скидки.

Мать Линк не сразу приняла ее новую работу, так как беспокоилась за безопасность дочери. Но со временем она успокоилась и поняла, что занятие Кристины приносит ей удовольствие. Спустя некоторое время у Линк появился партнер, 44-летний Мэтт, который поддерживает ее и не осуждает за выбранную профессию.

Ранее сообщалось, что девушка рассказала о заработке 100 долларов в час на объятьях с незнакомцами. Девушка уточнила, что ее деятельность строго регламентируется, поэтому все просьбы не выходят за рамки установленных правил.