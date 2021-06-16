Девушка рассказала о заработке 100 долларов в час на объятьях с незнакомцами

Американка Кили Шоуп (Keeley Shoup) из Чикаго, штат Иллинойс, обнимает незнакомцев и получает 100 долларов (7,2 тысячи рублей) за час терапии. Девушка рассказала изданию LADBible о странных просьбах клиентов, которые она получала за время работы, и объяснила, почему ей нравится их выполнять.

Шоуп работает «обнимательницей» уже почти семь лет. Все это время девушка помогает людям, которые пережили насилие. Периодически она сталкивается с необычными просьбами клиентов, которые с радостью выполняет. Однако девушка уточнила, что ее деятельность строго регламентируется, поэтому все просьбы не выходят за рамки установленных правил.

По словам Шоуп, необычные просьбы клиентов — признак глубокого доверия. Так, один из клиентов попросил девушку почитать ему детские сказки, потому что они возвращали его в самое безопасное и теплое время жизни — в детство. С другим клиентом они с Шоуп щекотали друг друга, а в игре с третьим девушка притворялась щенком. Еще один клиент просил писать на его спине буквы пальцем, чтобы он угадывал слова.

Девушка считает, что многие люди несправедливо лишены близости, и для них ее услуги — настоящее спасение. «Нет ничего другого, чем бы я хотела заниматься. Я хочу обнимать людей все время, всегда. Умение обниматься — мой талант», —прокомментировала Шоуп.

Ранее сообщалось, что объятия на кровати с незнакомцами озолотили американку. Перед встречей с клиентом она подписывает договор о том, что прикосновения будут носить только платонический характер.