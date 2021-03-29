Замужняя женщина решила нанять профессионального «обнимателя» за деньги. Она платит незнакомцу 80 долларов (6061 рубль) в час, чтобы он обнимал ее, пишет The Sun.

Женщина по имени Саския переехала от своего супруга Артура в Нью-Йорк, чтобы продолжить актерскую карьеру.

Вскоре она начала скучать по «человеческим прикосновениям» и стала использовать службу Cuddlist, с помощью которой можно нанять профессионального «обнимателя». «Многие люди могут подумать, что это странно, что я получаю услуги по объятиям, из-за того, что я замужем», — отметила Саския.

Женщина пояснила, что любит чувство привязанности, которое возникает во время объятий. При этом, по ее словам, муж не против этого. «Я на 99 процентов уверена, что он не ревнует к объятиям, потому что я обсуждаю с ним это», — заверила она. Саския порекомендовала всем обниматься, потому что это «заставляет чувствовать себя человеком».

Ее супруг объяснил, что у пары моногамные отношения, и объятия «не нарушают их целостность». «Саския любит много общаться, ей очень комфортно с другими людьми, и она очень нежная. Когда мы вместе, мы все время обнимаемся, чтобы я мог понять, зачем ей нужен этот человеческий контакт», — подытожил Артур.

В службу Cuddlist за неделю поступает 200 запросов, туда обращаются клиенты разного возраста.

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