Подозреваемый в убийстве жены главврача Искитима получит приговор

Подозреваемый в убийстве шести человек, в том числе и жены главврача Искитима, вскоре получит свой приговор — расследование завершено. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 4 февраля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

По данным ведомства, 49-летний россиянин причастен к убийствам шестерых человек. Эти преступления были совершены с 2009 по 2021 год. Мужчина лишь в марте 2020 года освободился из колонии, где отбывал срок «за совершение преступлений против собственности».

У бывшего заключенного не было постоянной работы и он начал промышлять воровством уже спустя три месяца после освобождения. Осенью 2020 года он проник в дом главврача центральной горбольницы Искитима. В доме была 66-летняя супруга медика. Преступник решил ее убить, чтобы спокойно «обчистить» жилище. Тело россиянки супруг нашел на следующий после ограбления день, так как был в отъезде на охоте. Из коттеджа пропал сейф с деньгами и ценностями.

Позже, когда полицейские поймали преступника, следствие смогло доказать причастность мужчины и к преступлениям, которые он совершил в период до лишения свободы. Сейчас расследование полностью завершено, уголовное дело вскоре будет направлено в суд.